28 Mart 2018 09:12

Yeşim Salkım: Aylardır gençtir, cahildir diye sustum!

Yeşim Salkım: Aylardır gençtir, cahildir diye sustum!
Son dönemde yaşadığı polemiklerle adından söz ettiren Yeşim Salkım, Instagram'da kendisine hakaret ve küfreden isimlere dava açmaya başladı.
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Yeşim Salkım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaret dolu yorumların ardından harekete geçti.

Hakaret dolu mesajları Instagram sayfasına taşıyan şarkıcı Yeşim Salkım, ''Aylardır gençtir, cahildir ve bu dünyayı bilmiyorlardı diye sustum. Avukatım, 'Yeşim Hanım ne zaman başvuruyoruz?' dediğinde vicdan yapıp, gerek olmadığını söyledim. Ama hakikaten artık yeter. İşi gücü olmayanların, bizlere aşağılayıcı yazılar yazması ve başkalarının buna alkış tutmasından çok sıkıldım. Bundan sonra ben değil, avukatlar ve bilişim suçları devrede olacak'' dedi.

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