Vatanım Sensin final mi yapıyor?

Yeni yapımların birer birer boy göstermesiyle birlikte eski hızını kaybeden Vatanım Sensin dizisinin takipçilerini üzecek bir karar… Milli Mücadele yıllarının en çetin cephesi İzmir’de yaşanan olayları ekrana getiren ve oyuncu kadrosuyla da beğeni kazanan Vatanım Sensin dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Senaryonun kısırlaşması ve bir tarih dizisindeki kronolojik seyir neticesinde dizinin yakın zamanda final yapması bekleniyor.