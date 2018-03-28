Ünlü çiftin aşkları belgelendi

Alman asıllı top model Heidi Klum (44), Alman rock grubu Tokio Hotel’in gitaristi Tom Kaulitz ile ilk kez samimi bir şekilde objektiflere takıldı. Çift, bir süredir haklarında çıkan ilişki iddialarını, böylelikle doğrulamış oldu. 28 yaşındaki Kaulitz, önceki gün yetenek yarışması ‘America’s Got Talent’ isimli programda jüri üyeliği yapan sevgilisi Klum’u stüdyoda ziyaret etti. Çekim arasında balkonda arkadaşlarıyla takılan çiçeği burnunda ikili, romantik anlar yaşadı.

Geçtiğimiz yılın başında küratör Vito Schnabel ile üç yılllık ilişkisini sonlandıran Klum, birkaç hafta önce katıldığı Ellen DeGeneres’in programında, kendini çok yalnız hissettiğini ve yeni bir ilişkiye hazır olduğunu açıklamıştı.