Bu karedeki 5 ismi artık bütün Türkiye tanıyor

Yanında birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı okul fotoğrafını paylaşan Gözde Kansu'nun gönderisine "Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" şeklinde yorumlar yapıldı.

Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri "Yok artık bu nasıl sınıf" yorumunda bulundu.

"AYNI GEMİNİN TAYFALARI"

Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.

"YOK BÖYLE BİR KADRO"

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri "Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması" yorumunda bulundu.