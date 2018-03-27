Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi cinsiyet değiştirdi

Sosyal medyada yayınladığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyat sonrası adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.

"GERÇEK CİNSİYETİMİ YAŞAYABİLİYORUM"

Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Poyraz Sakuçoğlu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç. Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak" mesajını yazdı.

ELİZ SAKUÇOĞLU: TEK EŞLİLİĞE İNANMIYORUM

34 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Tek eşliliğe inanmıyorum. Yaşamış biri olarak aldatılmayı her türlü kabul ederim. Günübirlik ilişki yaşayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.