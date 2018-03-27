Büyük sır 24 yıl sonra ortaya çıktı

Çorlu Devlet Hastanesi’nde doğum yapan Aysel Başar’ın 28 Şubat 1994 günü 1 günlük kız bebeği hastaneden çalındı.

Aynı gün Handan Kaya, birlikte olduğu adamın kucağına; “Bebeğimiz doğdu” diyerek bir kız çocuğu verdi. İsmini Tansu koydular.

Aradan 24 yıl geçti. Handan Kaya’nın, Kumburgaz’daki evinde kalp krizi geçirerek vefat etmesiyle birlikte aslında erkek olduğu ve gerçek isminin Nail Ç., olduğu ortaya çıktı.

Bu olayın ardından akıllarda birçok soru işareti oluştu. Ancak en önemli soru; Handan Kaya’nın “Ben doğurdum” dediği kızı Tansu’nun gerçek ailesi kimdi?

Müge Anlı’ya başvuran Aysel Başar, Tansu’nun annesi olabileceğini düşündüğünü söyledi. Müge Anlı; Tansu ve Aysel Başar’ı DNA testine götürdü.

DNA testinin sonucunda çıkan inanılmaz gerçeği Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Tansu’nun Aysel Başar’ın yıllar önce hastaneden çalınan kızı olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı, Türk Televizyon Tarihi’nde yine bir ilke imza attı.