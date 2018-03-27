Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.
27 Mart 2018 13:54
Diego Maradona'dan saltbae
New York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu.
Çok Okunanlar
-
Diego Maradona'dan saltbae
-
Resul Dindar'ın anne ve babası trafik kazası geçirdi
-
Acun Ilıcalı: Silah kaçakçılığından beni arıyorlar diye..
-
Müslüm Gürses'in eşi: Sibel Can bile bilmez..
-
Hakan Peker, TRT Müzik'te stüdyoyu terk etti!
-
Ayşe Özyılmazel'in banka hesabı sıfırlandı
-
Nusret'in fotoğrafı, 20 saatte 700 bin beğeni aldı
-
Dünyanın ilk tesettürlü modeli Türkiye'de podyuma çıktı
-
Bengü ve Doğukan Medetoğlu rekora koşuyor
-
Serdar Ortaç: Eşim beni diri tutuyor