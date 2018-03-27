27 Mart 2018 13:54

Diego Maradona'dan saltbae

Diego Maradona'dan saltbae
New York ve Dubai'de bulunan restoranları birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilen Nusret'in misafiri bu kez efsane futbolcu Diego Maradona oldu.
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Nusret, Maradona'nın saltbae hareketi yaptığı görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, "Türkiye'nin gururu sen Arjantin’in gururu benim" dedi.

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