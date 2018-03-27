Hakan Peker, TRT Müzik'te stüdyoyu terk etti!

TRT Müzik kanalında "Engelsiz sahne" isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etti.

Programdan sonra Instagram bir paylaşım yapan Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat çekti.

TRT Müzik'te yayınlanan 'Engelsiz Sahne' isimli programda ilginç anlar yaşandı.

Engelli vatandaşların, ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaştığı programa bu hafta Hakan Peker konuk oldu.

Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaşan Hakan Peker, programın bir bölümünden oldukça sinirlendi.

Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini eleştiren Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi terk etti.

HAKAN PEKER: SÜPER BİR GECEYDİ

Programdan sonra Instagram hesabından bir video yükleyen Hakan Peker'in "Süper bir geceydi. Eyüp Sultan Aylar kardeşim de çok duygulu söyledi çok güzeldi" mesajını paylaşması dikkat