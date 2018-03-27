Ayşe Özyılmazel'in banka hesabı sıfırlandı

Köşe yazarı Ayşe Özyılmazel’in banka kartı kopyalandı. Özyılmazel’in hesabındaki tüm para sıfırlandı.

Ayşe Özyılmazel, Sabah gazetesindeki köşesinde konuyla ilgili olarak “Telefonuma Denizbank’tan SMS geldi. ‘Bilmem nereden, bilmem ne kadar tutarında bir harcama yaptınız. İşlem bilginiz dışındaysa bankanızı arayınız’ gibisinden…

Aaa! ‘İşlem tamamen bilgim dışında, kartım da çantamda’ paniğiyle bankanın müşteri danışma hattını aradım. Santral görevlisiyle zaten anlaşmam imkansız. Ben şaşkınlıktan ‘Böyle bi’ şey nasıl olabilir?’ sorusunu saniyede 100 kere sorarken, hanımefendide bir serinlik, cool’luk, ‘kader kısmet’çilik anlatamam… ‘Hesaplarınızı donduruyorum, onaylıyor musunuz?’ gibi sorular soruyor. Yok onaylamıyorum, biraz daha soysunlar! Bir baktılar ki; SMS’le söyledikleri para hiçbir şey, banka kartının bağlı olduğu hesabın tamamını bir saat içinde boşaltmışlar! Hesap sıfır yani!

O sırada bana Hadise’den geldi tabii: ‘Sıfır tolerans hadi git durma!’ Neyse, devam ediyorum… Ne olmuş; banka kartım, ya ATM’de ya da bir post cihazında kopyalanmış.

Önce bir form doldurttular, sonra ertesi gün savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmamı istediler. Avukatım Altın Mimir’i aradım, kendisi hemen devreye girdi, suç duyurusunda bulunduk” açıklamalarında bulundu.

‘ÖNLEMENİN DÖRT YOLU VAR’

Bankanın kaybını geri ödediğini belirten Özyılmazel “Birilerinin emeğini çalarken vicdan azabı çekmeyen ruhları, ne kadar düşünsem taşınsam anlayamam ki… Peki bu kart kopyalanması işini önlemenin yolu var mı? Yok ama yapabileceğimiz dört şey var: ATM’lere ek cihaz takılıp takılmadığına dikkat etmek, ödeme yaparken gözümüzü dört açmak, banka hesabımızı sürekli kontrol etmek ve Allah’a sığınmak… Maalesef bankalar, kart kopyalamaya karşı kesin bir çözüm bulmuş değil” diyerek açıklamalarını bitirdi.