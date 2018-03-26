Serdar Ortaç: Eşim beni diri tutuyor

Serdar Ortaç (48), “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Ben de sosyal medyada paylaşmak isterim” dedi.

Popçu Serdar Ortaç (48) kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan (26) ile Haziran 2014’te evlenmişti. Popçu “Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım” dedi. Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu da dile getirdi.

‘MASAYA ÇIKAR OYNARIM’

Serdar Ortaç “Tarkan baba olacağını çektiği video ile Instagram’da duyurdu. Ne güzel! Eşim bana böyle bir müjde verse masaya çıkar oynarım. Chloe hamile kalırsa ben de sosyal medyada paylaşmak isterim. Yaşım geçiyor. İnşallah kısmet olur” dedi.