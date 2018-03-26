Melek Baykal'dan olay sözler: Çok ayıplıyorum

"Şen Makas" adlı tiyatro oyununda 'Ahu Afilli' karakterini canlandıran Melek Baykal kadın-erkek ilişkileri üzerine sanat dünyasını kızdıracak bir açıklama yaptı!

Melek Baykal "Küçük erkeklerle evlenen yaşlı kadınlara hiç sıcak bakmıyorum. Hatta çok ayıplıyorum. Yaşlı hanımlar kendilerini kandırmasın. Genç erkek ya parası ya da şöhret için kendisine geliyor" dedi.

ERKEKLERİ DE ELEŞTİRDİ

Melek Baykal genç kadınlarla aşk yaşayan ya da evlenen yaşlı erkekleri de eleştirdi. Usta oyuncu şunları söyledi: "Yaşı geçkin erkeklerin genç kadınlarla olması çok çirkin. 60 yaşına gelmişsin, 25 yaşında genç kızla aşk yaşıyorsan fena. Böyle ilişkilere hiç saygı duymuyorum. Kadın ve erkek ilişkilerde yaş konusuna çok dikkat etmeli."

Bakalım Baykal'ın bu sözlerine yaş farkını sorun etmeyen ünlü çiftler ne diyecek!