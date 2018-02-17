RTÜK'ten bir ilk! İnternet sitesine rekor ceza

İnternetteki yayınlara da RTÜK'ün ceza vermesine olanak sağlayan düzenleme sonrası ilk adım atıldı. Çukur dizisinin küfürlü sahnelerini sansürlemeden veren SHOW TV'nin internet sitesine 1 milyon TL ceza kesti.

RTÜK, Çukur adlı dizideki bir karakterin küfür içeren ve 'bip'lenerek ekrana getirilen görüntülerinin internette sansürsüz yayınlandığı gerekçesiyle ceza kesti.

Kurul kararında, “Söz konusu ifadeler yayında biplenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin, sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler biplenmeden yayımlanmaktadır. Dizinin televizyonda yayımlanan biplenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; biplemenin zaman zaman yeterince iyi yapılmadığı, zaman zaman da argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir” ifadelerine yer verdi.

İnternet yayını üzerinden verilen ceza, bir ilk oldu.

Kararla yayıncı Smashow TV’ye 'dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanılı' gerekçesiyle yaklaşık 1 milyon liralık ceza kesildi.