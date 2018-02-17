Yıldız Tilbe sosyal medyada fena saydırdı!

"Biri bana tecavüz etse öldürürüm" diyen sanatçı, herkesten kampanyaya katılıp imza vermesini istedi.
Yıldız Tilbe'nin, twitter hesabından çocuk istismarına tepki mesajları şöyle:
- Her insan bir ülkedir, hiçbir şeyine dokunulamaz. Dokunan ölümü değil, gebermeyi hak etmiştir.
- İstismar ellemek demek, beni elleyenlerin haddi hesabı yok. Tecavüz başka bir şey, cezası ölümdür.
- Biri bana tecavüz etse öldürürüm.
- Bir adama başka bir adam tecavüz etse, tecavüze uğrayan adam onu öldürür. Tecavüze uğrayan çocuksa bunu yapan hemen öldürülmelidir, davası bile olmaz.
- Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur.
- Tecavüzcüleri assınlar, günahını da boynuma assınlar, varsa.