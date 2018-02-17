Yıldız Tilbe sosyal medyada fena saydırdı!

"Biri bana tecavüz etse öldürürüm" diyen sanatçı, herkesten kampanyaya katılıp imza vermesini istedi.

Yıldız Tilbe'nin, twitter hesabından çocuk istismarına tepki mesajları şöyle:

- Her insan bir ülkedir, hiçbir şeyine dokunulamaz. Dokunan ölümü değil, gebermeyi hak etmiştir.

- İstismar ellemek demek, beni elleyenlerin haddi hesabı yok. Tecavüz başka bir şey, cezası ölümdür.

- Biri bana tecavüz etse öldürürüm.

- Bir adama başka bir adam tecavüz etse, tecavüze uğrayan adam onu öldürür. Tecavüze uğrayan çocuksa bunu yapan hemen öldürülmelidir, davası bile olmaz.

- Çocuklara tecavüz edenleri öldürene Allah katında günah yoktur.

- Tecavüzcüleri assınlar, günahını da boynuma assınlar, varsa.