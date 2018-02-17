Aleyna Tilki çılgın partiye hazırlanıyor

Tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isime dönüşen Aleyna Tilki, 18'inci yaşını 31 Mart Cumartesi günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek partiyle kutlayacak.

18. yaşa dev parti... Aleyna Tilki’nin doğum günü partisi önce Bostancı Gösteri Merkezi’nin yanındaki lunaparkta saat 15:00 itibariyle başlayacak. Eğlence daha sonra konserle devam edecek.

Kendi doğum günü partisinde sahneye çıkacak olan Aleyna Tilki dev bir şova imza atmaya hazırlanıyor. Bir süredir Amerika’da bulunan genç şarkıcı, konser performansı için Los Angeles’ta dans dersleri almaya devam ediyor.

Parti için yaklaşık 120 kişilik bir ekip çalışırken, organizasyonun biletleri Biletix ve Bostancı Gösteri Merkezi’nde satışa sunuldu.