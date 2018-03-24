Orhan Gencebay: Ölürüm daha iyi

Hakan Çelik'in, "Arif Sağ'ın sağlık problemleri bulunuyor" sözleri üzerine Gencebay, "Arif benim 57 yıllık dostum bir an evvel iyileşmesini diliyorum" dedi.

Gencebay, bundan sonraki süreçte MESAM'da bulunmak istemediğini söyleyerek, "Son derece kırgınım. Artık MESAM'da bulunmayabilirim. MESAM'ın olması şart Türk müziğinin iyi olması için" dedi.

Gencebay, kayyım yerine "Geçici görev" ifadesini kullanarak, "Geçici görevi alan arkadaşlara başarı diliyorum" dedi.

"MESAM'ın 2400 üyesinin olağansütü genel kurula gelmesini rica ediyorum" diyen Gencebay, "müzik endüstrisinin krutulması buna bağlı" dedi.

Gencebay, "Alevi-sünni ayrımına alet olacağıma ölürüm daha iyi" ifadesini de kullandı.

"Akil adam olduğum için pişman değilim"

Gencebay, "Akil adam heyetinde yer aldığınız için pişman mısınız?" sorusuna, "Beşir Atalay bakanımız aradı. 'Sizi kanaat önderi seçtik. Elinizi taşın altına koyar mısınız?' dedi. Ben da şerefle onurla evet dedim. Akil insan olmaktan pişman değilim, yine yaparım" dedi.