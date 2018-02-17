Merve Boluğur'un yeni aşkı ortaya çıktı

Posta Gazetesi'nin haberine göre; dört aydır yalnız olan Merve Boluğur, şu sıralar iş adamı Emir Aydemir ile yakınlaşmaya başladı. Güzel oyuncunun geçenlerde İstinye'deki evinde yakın dostlarına verdiği yemekte Emir Bey'in de olduğu öğrenildi.

Merve Boluğur, arkadaşlarına yeni ilişkisi hakkında, "Birbirimizi tanıma aşamasındayız. Bu yüzden gizli tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Bu arada Merve Boluğur'un, instagram hesabından paylaşıp İngilizce 'Love it' (Bunu sevdim) yazdığı çiçeklerin de Emir Aydemir'den geldiği öne sürüldü.



