Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evlendi

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, bir süredir birlikte olduğu avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade çifti, Beşiktaş'taki Swissotel'de nikah masasına oturdu. Düğüne 'Güldür Güldür' ekibi tam kadro katıldı.

Çift Fenerbahçe'deki 5 milyonluk dairelerinde oturacak.

AŞKIN İLK FOTOĞRAFI

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'nin birliktelikleri bir davette çekildikleri bu fotoğraf ile belgelenmişti.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Ali Sunal'ın köşe bucak sakladığı nişanlısı Nazlı Kurbanzade'ye dair pek bir şey bilinmiyor. Nazlı Kurbanzade'nin oyuncuyla ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışan bir avukat olduğu biliniyor.

Nazlı Kurbanzade, cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı...

İlk evliliğini oyuncu Gökçe Bahadır ile 2011 senesinde yapan usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal, Gökçe Bahadır ile anlaşamayıp sekiz ay sonra boşanmıştı.