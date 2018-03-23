Kardashian’a benzemek için 500 bin dolar harcadı

Jennifer ameliyatlardan sonra estetik operasyonlarını sonucunu çıplak foto paylaşarak gösterdi. Kim Kardashian’nın neredeyse tüm vücut ölçülerine yaklaşan kadın, kalçalarına yaklaşık dört kilo yağ enjekte ettirdi.
TEKLİF BEKLİYOR
Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendine kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Genç kadın yaptığı estetikler sayesinde alacağı modellik tekliflerini sayesinde ciddi kazanımlar edeceği fikrinde olduğunu söyledi.
İşte yaptırdığı estetikler sonrası genç kadının görüntüsü