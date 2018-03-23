Kardashian’a benzemek için 500 bin dolar harcadı

Brezillayı 25 yaşındaki Jennifer Pamplona adlı kadın hayranı olduğu TV yıldızı Kim Kardashian'a benzemek için sayısız estetik yaptırdı. Genç kadın estetiklere 500 bin dolar harcadı.

Jennifer ameliyatlardan sonra estetik operasyonlarını sonucunu çıplak foto paylaşarak gösterdi. Kim Kardashian’nın neredeyse tüm vücut ölçülerine yaklaşan kadın, kalçalarına yaklaşık dört kilo yağ enjekte ettirdi.

TEKLİF BEKLİYOR

Doktorların itirazlarına rağmen kalçalarını daha fazla büyütmede kararlı olduğunu söyleyen Jennifer, bazen kendine kendine estetiğe verdiği paranın bankada kalması gerektiğini düşündüğünü ama yeni görüntüsünden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Genç kadın yaptığı estetikler sayesinde alacağı modellik tekliflerini sayesinde ciddi kazanımlar edeceği fikrinde olduğunu söyledi.

İşte yaptırdığı estetikler sonrası genç kadının görüntüsü