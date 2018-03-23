'Burada çok haksızlığa uğradık'

Adrina Lima ile olan ilişkisi çok konuşulan ve tartışılan Metin Hara, birliktelikleri hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"Adriana sanılanın aksine çok aileci. Annemin elini öptü. Annem bu aralar tedavi görüyor. Amerika'dan da sürekli arıyor. Bizim açımızdan her şey çok keyifli. Üzücü olan tek şey komplo teorileri..."

Metin Hara, aşk haberlerinin reklam olduğu yönünde çıkan habeler için ise şunları söyledi:

"Benim kalbimde yer etmiş, 2 çocuk annesi bir kadını bir reklamın parçası gibi göstermek çok bize yakışan bir şey değil bence. Kendisi de burada yapılan haberlerden çok üzgün. Burası benim doğduğum ülke. Burada çok haksızlıklara uğradık. Neyse ki ben doğduğum, büyüdüğüm topraklardaki insanların gönlünün gerçek halini biliyorum."