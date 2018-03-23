Hadise hakkında şok iddia!

Duymayan Kalmasın'ın gündeme taşıdığı habere göre, ünlü popçu 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 bin TL'lik borcunu ödemedi.

Taraflar alacak-verecek yüzünde mahkemelik oldu. Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi.

Hadise'den 900 bin TL alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda şoke eden gerçeği öğrendi.

Hadise'nin kendi adına bir mal varlığının olmadığı, hesaplarının da hacizler nedeniyle boş olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Hadise'nin bodyguard'ı da parasını alamadığını iddia etmişti.

Şu sıralar Amerika tatilinde olan Hadise'nin konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu.