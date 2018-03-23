23 Mart 2018 12:01

Cenk Eren annesinin öldürülme iddialarına ilişkin konuştu

Cenk Eren annesinin öldürülme iddialarına ilişkin konuştu
Özel bir hastanenin hasta bakıcısı Tuna B. ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü iddia etmişti.
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Özel bir hastanenin hasta bakıcısı Tuna B. ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü iddia etmişti. O sanatçının isminin Cenk Eren olduğunu dün Medyaradar duyurmuştu.

Anne Eren'e özel bir hastanede potasyum verilerek ölümünün hızlandırıldığını söyleyen Turna B.’nin açıklamaları üzerine Cenk Eren şunları söyledi:

“Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.

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