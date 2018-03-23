Cenk Eren annesinin öldürülme iddialarına ilişkin konuştu

Özel bir hastanenin hasta bakıcısı Tuna B. ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü iddia etmişti.

Özel bir hastanenin hasta bakıcısı Tuna B. ünlü bir sanatçının annesinin ilaç verilerek öldürüldüğünü iddia etmişti. O sanatçının isminin Cenk Eren olduğunu dün Medyaradar duyurmuştu.

Anne Eren'e özel bir hastanede potasyum verilerek ölümünün hızlandırıldığını söyleyen Turna B.’nin açıklamaları üzerine Cenk Eren şunları söyledi:

“Ben de ne oldu bilmiyorum. Avukatlarım aracılığıyla araştırılmasını isteyeceğim. Zaten konuyu savcılığın bu durumda incelemesi gerekir. Ama bende avukatlarımla gerekli araştırma sonrası suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.