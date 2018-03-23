Kutluay ve Edvina Sponza yasak aşkında son durum

Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldattığı ileri sürülen İbrahim Kutluay'dan şaşırtan bir atak geldi

2005’te Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenip 11 yıllık evliliklerini İrem ve Ömer adında iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

Boşanmanın sebebi ise İbrahim Kutluay’ın eski manken ve model Demet Şener’i aldatması olarak iddia edilmişti.

İBRAHİM KUTLUAY YASAK AŞK YAŞADIĞI EDVİNA SPONZA İLE BİRLİKTE Mİ?

Demet Şener'in Edvina Sponza'ya zina sebebiyle açtığı davada önemli bir gelişme yaşandı. İbrahim Kutluay, İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya müdahillik talebinde bulunarak yayın yasağı istedi.

Bu davada Edvina Sponza defelarca yayın yasağı talep etmiş ancak bu talepleri reddedilmişti. Yaşanan bu gelişme İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza'nın ilişkisinin devam ettiğini akıllara getirdi. (Sözcü)