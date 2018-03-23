Muhteşem Yüzyıl'ın Behram Paşa'sı uyuşturucudan tutuklandı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Behram Paşa' rolünü canlandıran oyuncu Adnan Koç, kardeşleri ve 1 arkadaşı uyuşturucu torbacısıyla birlikte gözaltına alındı. Koç ve 2 kardeşi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADNAN KOÇ, TORBACIYLA BULUŞTU

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik Polisi, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı Sinan B.yi Avcılar'da takibe aldı. Ekiplerin peşine düştüğü Sinan B. İçerenköy'de Muhteşem Yüzyıl'da Behram Paşa rolünde oynayan Adnan Koç'la buluştu.

UYUŞTURUCUYU VERMEMEK İÇİN POLİSE DİRENDİLER

İkili bir kafeye girdiğinde polis operasyon düzenledi. Uyuşturucu torbacısı, Adnan Koç ve 3 kardeşi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda Adnan Koç'un üzerinde 5 kullanımlık Kokain ele geçirildi. Kafedeki aramalarda ise metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirildi. Polisin yaptığı baskında, şüphelilerin uyuşturucuları polise vermemek konusunda direndiği öğrenildi. Şüpheliler hakkına "Polise direnmek" hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

ADNAN KOÇ VE 2 KARDEŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Sinan B.'nin ünlülere uyuşturucu sattığı öne sürüldü. Şüpheli Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemlerin ardından oyuncu Adnan Koç ve 2 kardeşi tutuklandı.

Sinan B.'nin oyuncu Serhan Onat'a da uyuşturucu sattığı iddia edildi. İstanbul Narkotik Polisi'nin Serhan Onat hakkında geçtiğimiz hafta uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptığı öğrenildi. Serhan Onat'ın denetimli serbestlik uygulanarak bırakıldığı belirtildi.