Sosyeteyi şok eden ölüm!

Birçok sosyetik ismin yakın arkadaşı olan Deniz Badrutt'un, geçtiğimiz hafta Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili üzücü haberler geldi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Türkiye'den ve dünya jet-set'inden de pek çok ünlü isim ile dost olan Deniz Badrutt, geçen hafta MiamiLincoln Caddesi'ndeki evinin balkonundan atlayıp intihar etti.

Yaşasaydı, pazar günü 51'inci doğum gününü kutlayacak olan Deniz Badrutt, İstanbul'da defnedilecek.

Miami'ye taşınmıştı

Badrutt çifti, uzun bir süre önce St. Moritz'deki otelleri Badrutt Palace'ı satıp Miami'ye taşınmıştı. Kışı Miami'de, yaz aylarını da St. Tropez'de geçiren çiftin yakın zamana kadar mutlu bir hayatı vardı. 16 yaşında bir oğulları da olan çiftin son zamanlarda evliliğinin kötü gittiği ve eşinin Deniz Badrutt'a boşanma davası açtığı iddia edildi.