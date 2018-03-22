Ata Demirer'in 26 yıl önceki fotoğrafını gören takipçileri tanımakta güçlük çekerken yıllar geçtikçe ünlü komedyenin aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
22 Mart 2018 15:03
1991'deki fotoğrafını paylaştı kimse tanıyamadı
45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, instagram hesabından 1991 yılına ait gençlik fotoğrafını paylaştı.
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