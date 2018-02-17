Başrolünde Özcan Deniz’i izlediğimiz İstanbullu Gelin adlı dizide başarılı bir performans sergileyen Özge Borak, geride bıraktığımız gün yayınlanan bölüm sonrası diziden ayrıldı. Bu ayrılık sonrasında sosyal medya hesabından bir teşekkür notu paylaşan Borak’a hayranları diziden neden ayrıldığını sordu. Hayranları Özge’nin diziden ayrılmasına adeta isyan etti. İşte Özge’nin paylaşımı ve ona gelen yorumlar: “Ne güzel bir mesleğe sahibim… Her gün dua ediyorum ki mutlu olduğum bir iş yapıyorum. Çok şükür… Özellikle bugün yazdığınız her şeyi okudum, okuyorum… Yüzlerce, yüzlerce mesaj yağdı, hala yağıyor. İnanılmaz… O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki ağlattınız beni. Evet, İstanbullu Gelin'deki yolculuğum sona erdi. Yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma, ekip arkadaşlarıma, bu iş için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İçinde olmaktan gurur duyduğum işlerden biri oldu. Sizi çok seviyorum. Varolun… Ve siz sevgisini esirgemeyen güzel insanlar, gitme diyenler, övgüler yağdıranlar, eksik olmayın. Bu sözlere, bu sevgiye layık olabiliyorsam ne mutlu bana… Yeni işlerde tekrar beraber gülüp, beraber ağlamak dileğiyle.. Hoşçakalın…”

İŞTE ÖZGE’YE GELEN YORUMLAR

‘Erken gittin Özge Borak, seni çok seviyoruz’

‘Çok etkilendim, çok başarılıydınız’

‘Keşke gitmeseydin… Çok ağlattın bizi yolun açık olsun Melek kalpli kadın hep mutlu ol bu rolünle ne kadar sevenin olduğunu bir daha ispatladın’

‘Çok kötü olduk! Diziye bakıp ağladık çok duyqulandık’