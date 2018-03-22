Gözde kedicikten bomba iddia: Hocamızı bakışlarıyla..

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Kiriş, firari kedicik Ceylan Özgül için "Sürekli peşindeydi hocamızın. Bakışlarıyla etki altına almaya çalışıyordu" dedi. Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül'ün tutulduğu villadan firar ettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

CEYLAN ÖZGÜL'ÜN DANS GÖRÜNTÜLERİ SERVİS EDİLMİŞTİ

Konuyla ilgili Adnan Oktar cephesi iddiaları sert bir dille yalanlarken, Ceylan Özgül'ün Oktar'ın karşısında dans ettiği görüntüler servis edilmişti. Görüntülerde Ceylan Özgül'ün dans ederken kendinden geçmesi dikkat çekmişti.

GÖZDE KEDİCİK YASEMİN KİRİŞ'TEN AĞIR SUÇLAMALAR

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerden Yasemin Kiriş, sondakika.com'un haberine göre Ceylan Özgül'ün sürekli Adnan Oktar'ın peşinde olduğunu vurguladı: Ceylan Sayın Adnan Oktar'a nasıl aşık bakıyor, nasıl kendini beğendirmeye çalışıyor, bir sağdan bakıyor, bir soldan bakıyor, bir başını eğerek bakıyor, adeta benimle ilgilen beni beğen diyor. Gerçi her dansında böyleydi, sürekli peşindeydi hocamızın. Ama ahlak, karakter, kişilik, temizlik, dürüstük... Bir insanın sevilmesi için önce bu erdemlere sahip olması gerek