Songül Öden, geride bıraktığımız günlerde dolaşmak için çıktığı Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir süredir hakkında, 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Kevork Malikyan’la birlikte olduğuna dair iddialar ortaya atılan Songül Öden muhabirlerin bu konuyla ilgili sorularına da yanıt verdi. Öden; “Bu konu hakkında gereken açıklamayı yaptım. Lütfen siz de yeniden sormayın” diyerek bir kez daha aşk haberini yalanladı.
22 Mart 2018 08:11
Songül Öden’den aşk açıklaması..
Oyuncu Songül Öden, hakkında çıkan aşk iddialarına bir kez daha yanıt verdi.
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