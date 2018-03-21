Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'den yeni açıklama

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'ın yanından kaçan Ceylan Özgül'den yeni bir açıklama geldi.

Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, ailelere seslenerek "çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun" dedi.

Ceylan Özgül, Oktar'ın yanından kaçmış ve açıklamalarıyla tartışma yaratmıştı. Özgül, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Ceylan Özgül'ün açıklaması:

"Son günlerde hakkımda çıkan haberlere karşı bir açıklama yapma gereği duydum.

Şu anda milletimiz şehitler verirken, Afrin'de ordumuz tarihi zaferler elde ederken bu gibi konularla gündeme gelmeyi istemezdim. Allah devletimize zeval vermesin. Kötü söz sahibinindir kim ne derse desin Allah'a havale ediyorum.

Yalnız burdan anne ve babalara sesleniyorum çocuklarınızı bağrınıza basın, yanınızdan, dizinizden ayırmayın, ne derse desinler siz onların çok yakınında, göz mesafesinde durun. Dışarıda, sizler gibi temiz insanların hayal bile edemeyeceği, içinde her türlü maddi, manevi ve bedeni işkencelerin yaşandığı şeytani oluşumlar mevcut.

Çocuklarınızın bu yapıların tuzağına düşmesi kolaylıkla mümkün ancak şantajlar, tehditler ve algı operasyonları nedeni ile çıkmaları çok uzun ve zorlu yıllara mal olabilir. Allah nasip etti ve ülkemize yararlı işler yaparak hayatımı geçiriyorum.

Yıllarca ipotek altına alınarak engellenen pek çok şeyi yapmanın heyecanı ve enerjisi içindeyim.

Annemin cenazesine gidememiştim. Allah babamdan razı olsun beni bağrına bastı. Bundan sonraki ömrüm O'nun sağlığı ve mutluluğunu kollayarak geçecek. Herkese ailesinin kıymetini bilmesini ısrarla tekrarlıyorum.

Cumhurbaşkanımız son konuşmalarından birinde "aklınızı kimseye kiraya vermeyin" diye gençlerimizi uyardı, ne yazık ki ben uzun süre bu yanlışa düşenlerden ve aldananlardanım. Güzel yorumlarla bana destek olan herkese teşekkür ederim. Kabustu, bitti gitti. Kabusu gören tüm kardeşlerimin uyanması ve sevdiklerine kavuşabilmesi için dua ediyorum."