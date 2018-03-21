Meltem Miraloğlu'nun son hali olay oldu

Hayat Devam Ediyor'da rol alan Meltem Miraloğlu'nun son halini görenler şoke oldu. Miraloğlu'nun dolgun dudaklarına silikon yaptırdığı konuşuluyor.

ATV ekranlarında 7 yıl önce yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüyle ünlenen Meltem Miraloğlu'nun son hali sosyal medyaya düştü. Miraloğlu'nun dudaklarına silikon yaptırdığı iddia edildi.

SON HALİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisi yayınlandığı dönem epey ses getirmişti. Uzun zamandır ekranlarda olmayan başrol oyuncusu Meltem Miraloğlu'nun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Dudaklarına dolgu yaptırdığı iddiasına genç oyuncudan jet açıklama geldi. Miroğlu, yaptığı açıklamada "saçımı bile hiç boyatmadım, dudaklarımın doğal hali" dedi.