“Kadınlar, güçlerini keşfetme ve doğru kullanma konusunda yeterince iyi değiller mi?” sorusuna oyuncu, “Kadın olmamın lüksünü, kadın yaşatmıyor. Bir yerde genel müdürse, eve gittiğinde de o genel müdürlüğü devam ettiriyor. Öğrenilmiş erkeksi tavırlar. Bir nevi erkeği de hadım etmiş oluyorsun. Pek çok anne çocukların hayatını mahvediyor. ‘Cennet benim ayaklarımın altında’ deyip köşeye çekiliyor. Cennet, doğurganlığın ayaklarının altında, yani üretkenliğin. Ürettiğin her yerde kadınsın” cevabını verdi.
17 Şubat 2018 03:00
‘Ürettiğin her yerde kadınsın’
Vizyonda olan ‘Sofra Sırları’ filminde Neslihan karakterini canlandıran Demet Evgar, Psychologies dergisine kapak oldu.
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‘Ürettiğin her yerde kadınsın’
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