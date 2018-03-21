Hande Yener ve Seren Serengil barış imzaladı

Seren Serengil, paylaştığı telifmetreyi doğru bulmadığını söylediği için kavga ettiği ve hakaret davası açtığı Hande Yener’le barıştı. Üç ay önce yaşanan olayın ardından ikili, önceki gün Arnavutköy’deki bir balıkçıda bir araya geldi. Mekanda bulunan Yener ve Serengil’in sarılıp öpüştüğünü gören Seda Sayan, yanlarına gidip, “Öyle karşılıklı olmaz, yan yana oturun ve sarılın” diyerek arabulucu oldu. Mekan sahibinin kendisini acil olarak çağırdığını söyleyen Yener, “Birbirimizi öptük, geçti, bitti” dedi.

Telifmetre açıklaması için şarkıcıdan özür dilemek üzereyken, çıplak fotoğrafını paylaştığını söyleyen Serengil, “Seda Abla da geldi, ‘Barışın, gereksiz bir şey’ dedi. Sevdiğim ve takdir ettiğim bir sanatçı, barıştık” şeklinde konuştu. Sunucu, muhabirlerin “Barışmanızda Demet Akalın’la kavga etmenizin bir alakası var mı?” sorusuna, “Demet’e kırgın olabilirim, o da arkadaşımdı. Onu sinirlendirmek için barıştı falan durumu yok. Küslüğü devam ettirmek gereksizdi” yanıtını verdi.(milliyet)