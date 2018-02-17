Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aşkı belgelendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, ilk kez birlikte objektiflere takıldı

Eşi Merve Boluğur’dan dört ay önce boşanan Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel’le ilk kez görüntülendi. Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları konuşulan ikili, önceki akşam Ortaköy Capricorn Balık’ta yemek yedi. Mekana ayrı ayrı giden çift, beş saat boyunca dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. Çevresine “Çok aşığım” dediği konuşulan popçu, sevgilisine elleriyle yemek yedirdi.

Mekanın kapısına gelen Erçel, görevlilere gazetecilerin olup olmadığını sorduktan sonra içeri girdi. Daha sonra arkadaşlarını kapıya gönderen çift, olumlu yanıt alınca birlikte çıkmaya karar verdi. Sevgililer, otomobillerine giderken flaşların patlamasıyla şoke oldu. Hızlıca araçlarına yönelen ikiliden Dalkılıç’ın, ön koltuğa oturması ve moralinin bozulması dikkat çekti. (milliyet)