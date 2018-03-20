Rol arkadaşı Gökçe Bahadır’la yakınlaştığı iddia edilen yakışıklı oyuncu şu açıklamayı yaptı: “Sosyal medyada Gökçe Hanım'ı ilk ben takip ettim. O beni hiç takip etmedi. Yani öyle beni takipten çıkarma durumu olmadı. Biz onunla diziden önce çok yakın arkadaştık. İddialar doğru değil.” Fırat, Hande Doğandemir ile ayrılık söylentilerine de “Hande ile beni bir noktada yan yana muhakkak görürsünüz, denk getiririz”
20 Mart 2018 12:11
Mert Fırat’tan Gökçe Bahadır açıklaması
Birlikte oynadıkları 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinin setinde yakınlaştıkları iddia edilen ikiliden Mert Fırat, konuyla ilgili açıklamada bulundu.
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