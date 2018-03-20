Mert Fırat’tan Gökçe Bahadır açıklaması

Rol arkadaşı Gökçe Bahadır’la yakınlaştığı iddia edilen yakışıklı oyuncu şu açıklamayı yaptı: “Sosyal medyada Gökçe Hanım'ı ilk ben takip ettim. O beni hiç takip etmedi. Yani öyle beni takipten çıkarma durumu olmadı. Biz onunla diziden önce çok yakın arkadaştık. İddialar doğru değil.” Fırat, Hande Doğandemir ile ayrılık söylentilerine de “Hande ile beni bir noktada yan yana muhakkak görürsünüz, denk getiririz”