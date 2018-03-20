Murat Boz ve Fettah Can'a mahkemeden kötü haber

Fettah Can’ın yazdığı ve Murat Boz’un söylediği ‘Özledim’ şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Uğur Bayar, ikiliye açtığı tazminat davasını kazanmıştı. Bu karara itiraz eden Boz ve Can'ın itirazları reddedildi.

Üç yıl önce şarkıcı ve bestekar Uğur Bayar, Fettah Can'ın yazdığı ve Murat Boz'un söylediği 'Özledim' şarkısının kendisine ait olduğu iddiasıyla, avukatı Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açmıştı. Dava dilekçesine göre Bayar; Dokuz Sekiz Müzik şirketi tarafından çıkarılan Murat Boz'un 'Şans' isimli albümünde, 'Özledim' isimli şarkısında izinsiz kullanıldığını belirten Bayar; şarkının söz yazarı olarak kendisinin yerine Fettah Can'ın gösterildiğini iddia etti.

KARAR KESİNLEŞTİ

Mahkeme, 'Dünya' adlı eserden aşırma olup olmadığının tespiti için dosyayı üç kez bilirkişiye gönderdi. Davanın geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşmasında mahkeme, eserin izinsiz kullanılmasından dolayı Murat Boz ile Fettah Can ve Dokuz Sekiz Müzik şirketine 3'er bin liradan 9 bin lira maddi, 10 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, karara itiraz eden Murat Boz ve Fettah Can'ın Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi tarafından incelenen dosyada, itirazları da reddedildi. Böylece Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin kararını kesinleşmiş oldu.

ŞARKININ SÖZLERİ (NAKARAT)

Ben özledim galiba seni

Bu yüzden bu kadar sitemlerim

Sen üzülme acıdan bu sözlerim

Karşımda görsem dolar gözlerim