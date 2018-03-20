Survivor'da o isim hayallerine veda etti

Survivor'da bu akşam gönüllüler takımından bir kişi adaya veda etti. Öte yandan Türkiye ve Yunanistan arasındaki mücadele nefes kesti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

Survivor'da ödül oyunlarının heyecanı ve kalitesi artmaya devam ederken, gerçekleşen vedalarda üzücü sahnelere sebep oluyor. Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişinin adaya veda edeceği garantilenmişti. Halk tarafından gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Survivor'da bu hafta yaşanan eleme gecesiyle birlikte gönüllüler takımından adaya veda eden isim belli oldu. Oynanan dokunulmazlık oyunlarında şanssızlıklarını sürdüren gönüllüler takımı arkadaşlarından 3 ismi eleme adayı olarak belirlemek zorunda kalmıştı. Eleme potasına giren İpek, Birsen ve Ramazan arasında halk oylamasıyla gerçekleşti. Gelen SMS sonuçlarının ardından adaya veda eden isim gönüllüler takımından İpek Yaşar oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor'da ödül oyunlarının kalitesi artmaya devam ederken, oyun alanındaki hırsta artıyor. Karnı oldukça aç olan ünlüler ve gönüllüler takımı arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Oynanan ödül oyununda 2 ödül olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı iki takım yarışmacılarını da meraklandırdı. Ödül hem sucuk ekmek hem de kazanan takım Yunanistan takımıyla karşılaşacaktı. Son ana kadar süren yarışın kazananı ünlüler takımı oldu. Ünlüler takımı Yunanistan takımının karşısına çıkma fırsatını yakaladı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN MAÇI NEFES KESTİ

Türkiye-Yunanistan maçı Milli duyguları kabartan bir maça sahne oldu. Ünlüler takımı yarışmacıları ödül oyununu kazanan Yunanistan takımının karşısına çıkma fırsatını yakalamıştı. Oldukça zorlu olan parkurda Türkiye'yi temsil eden ünlüler takımı maça kötü başladı ve 3-0 geriye düştü. Geriden gelerek hırs yapan Türkiye skoru 5-5'e getirdi. Son ana kadar kıyasıya süren rekabette Türkiye-Yunanistan maçını kazanan takım Türkiye oldu.