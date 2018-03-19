Asena Atalay Magazin D'den ayrıldı! Hangi ünlü isim gelecek?

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Caner Erkin'le olan evliliğini bitirdikten sonra Kanal D'de yayınlanan Magazin D Hafta Sonu programının sunuculuğunu Asena Atalay ile yollar ayrıldı.

Uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D programını sunan Asena Atalay, kanaldaki görevinden ayrıldı. Atalay’ın yerine programı Çağla Şıkel sunacak.

'Kapsiyleriyle bıktırdı' iddiası

“Başka projelerde yeniden buluşabilmek adına veda ediyorum” diyen Asena Atalay’ın program ekibiyle yollarını neden ayırdığı merak konusu oldu. Kulislerde iki farklı iddia konuşuluyor; biri ünlü sunucunun kaprisleriyle ekibi bıktırdığı için yolların ayırdığı, diğeri ise Atalay’ın özel hayatındaki zor günleri atlatmak için bir süre inzivaya çekilmek istediği… Yapımcı Timuçin Güner, sosyal medya hesabından “Magazin D” programının sunucusu Asena Atalay ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

'Ne kaprisi vardır ne şımarıklığı'

Güner açıklamasında “O dönem bu işe ikna etmek 1 ayımı aldı. Şu an 26 yaşında Asena, çok yakınlarının görüp bildiği merhametli ve çok güzel bir kalbi var. O yüzden her şeyden önce arkadaş olduk. 200 bölüm canlı yayın herkese nasip olmaz… Ne kaprisi vardır ne şımarıklığı… Başka işler yapmak istedi şimdilik yuvadan uçtu”