Rihanna'dan Snapchat’e büyük darbe

Ünlü şarkıcı Rihanna, yayınladığı reklam, kadına yönelik şiddete özendirdiği için Snapchat’i kullanmayın çağrısı yapınca şirket borsada 800 milyon dolar değer kaybetti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaptığı çağrıyla Snapchat şirketini finansal olarak zora soktu.

Şirketin değerinin 15 Mart’ta ortalama yüzde 4, bir gün sonra da yüzde 1 daha değer kaybettiği öğrenildi. Şirketin borsadaki kaybının 800 milyon dolara yakın olduğu belirtildi.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Snapchat'in kullanıcılar için kendisine yönelik rahatsız edici bir reklam göstermesinden sonra Snapchat'i bir Instagram hikayesiyle kınamıştı.

Rihanna ve Chris Brown’un yer aldığı bir oyunun reklamında kadına şiddete özendiren “Rihanna’ya tokat” ibaresi yer alıyordu. Uygulama içinde yayınlanan reklamda kullanıcılara "Rihanna’yı tokatlamayı mı, yoksa Chris Brown’ı yumruklamayı mı tercih edersin?" sorusu soruluyordu.

Pek çok kişi tarafından uygunsuz bulunan ve eleştiri alan reklam için Snapchat, Rihanna’dan özür dilemiş ve reklamı kaldırdığını duyurmuştu.

Rihanna gibi bir diğer ünlü Kylie Jenner da geçen ay, artık Snapchat kullanmadığını söyleyince, şirket 1,3 milyar dolar değer kaybetmişti.