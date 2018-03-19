19 Mart 2018 08:51

Mehmet Aslantuğ açıkladı!

Mehmet Aslantuğ açıkladı!
Hülya Avşar'ın programında yaptığı çıkışla bir anda ülke gündemine oturan oyuncu Mehmet Aslantuğ eşi Arzum Onan üzerinden bir açıklamada bulundu.
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Yaptığı çıkışın ardından kendi adıyla açılmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlardan rahatsızlık duyan Aslantuğ, bu şikayetini eşi Arzum Onan’ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bilgisi olmadan adına açılmış hesaplardan yapılan paylaşımların büyük bir hızla yayılmasından endişelenen Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan’dan yardım istedi. Onan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Mehmet’in hiçbir sosyal medya hesabı yoktur! Bilginize sunuyor, sevgi ve selamını iletiyor, “Elçiye zeval olmaz” diyor…

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