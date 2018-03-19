Mehmet Aslantuğ açıkladı!

Yaptığı çıkışın ardından kendi adıyla açılmış sahte hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlardan rahatsızlık duyan Aslantuğ, bu şikayetini eşi Arzum Onan’ın sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bilgisi olmadan adına açılmış hesaplardan yapılan paylaşımların büyük bir hızla yayılmasından endişelenen Mehmet Aslantuğ, eşi Arzum Onan’dan yardım istedi. Onan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: Mehmet’in hiçbir sosyal medya hesabı yoktur! Bilginize sunuyor, sevgi ve selamını iletiyor, “Elçiye zeval olmaz” diyor…