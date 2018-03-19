Dokunulmazlık oyununda Funda krizi

Survivor'da son dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımından ilk elenen isim Nihat Doğan olmuştu. 13 oyun üst üste kaybettikten sonra dokunulmazlık ve ödül oyunlarını alarak kendilerini toparlayan Gönüllüler ise yeni oyuna hırslı başladı.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI BİRSEN, RAMAZAN VE İPEK NELER SÖYLEDİ?

Survivor'da haftanın eleme adayları isimlerinin açıklanmasından sonra duygularını paylaştı. İlk eleme adayı olan İpek hem takım arkadaşlarına hem de All Star'dan Sema'ya eleştiride bulundu. Ada konseyinde isminin yazılacağını bildiğini söyleyen İpek, 'Takımın çoğu performansa dayalı ismimi yazdı. Zaten karakter ve adadaki duruşa göre isim yazılsaydı buradan çıkacak isme şaşırırdınız. Fakat 13-0'lık mağlubiyet serisinde bütün sebep ben miydim? Sürekli Sema'yla yarışıyorum iyi bir yarışmacı. Fakat kendisi istatistik mi kovalıyor? Neden Nagihan'la yarışmıyor?' şeklinde konuştu.

Nagihan'ın ismini söylediği Ramazan ise, 'İkinci defa potadayım. Her şeyi göze alarak gelmiştim. Elimden geldiğince mücadele hırsımıgöstereceğim. Dışarıda beni kardeşi, ailesi olarak görenlerden destek ve dua istiyorum. Kalırsam performansımı en üst düzeye çıkarmaya çalışacağım.' dedi.

Funda'nın eleme adayı gösterdiği Birsen ise takımına övgülerde bulunarak, 'Funda beni söylemiş olsa da darılmam. Takımda ne kibir var ne ego var. Çok güzel bir takımım var. Sakatlığım geçti, parkurda hızlandım. Bundan sonra kalırsam en iyi şekilde mücadele edeceğim.' ifadelerini kullandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA FUNDA KRİZİ!Survivor'ın son bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında ise, geçtiğimiz hafta ödül oyunu sırasında denizde boğulma tehlikesi yaşayan Funda yarışmak istemedi. Havuzda oynanan dokunulmazlık oyununda Funda'nın yarışmak istememesine All Star'dan Sema eleştiride bulununca, gerginlik yaşandı. Murat Ceylan, Funda olayında Hakan Hatipoğlu'nu eleştirirken, Funda ise Sema'ya tepki gösterdi.