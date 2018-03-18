Ünlü sunucu kızını takipten çıkardı!

Ünlü sunucu Nursel Ergin, geçtiğimiz Kasım ayında Murat Akyer ile nikah masasına oturmuştu. İddialara göre Murat Akyer’in eski eşinden boşanma sebebi de Nursel Ergin ile olan birlikteliği oldu.

Geçtğimiz Kasım ayında dünyaevine giren sunucu Nursel Ergin ve iş adamı Murat Akyer cephesinde sular durulmuyor. Akyer'in evliyken birlikte olduğu iddiasıyla gündeme gelen Nursel Ergin bu sefer de kızıyla sorun yaşadı. Nursel Ergin’in bu sefer kızı Bengü Çınar ile arası açıldı. İkili sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. (Gecce.com)