Furkan Kızılay ‘Çocuklar Duymasın’da neden rol almadığını açıkladı

Furkan Kızılay, Çocuklar Duymasın'dan ayrılması ve Havuç karakterine veda etmesiyle ilgili ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Oyuncu Furkan Kızılay, çocukluğundan itibaren rol aldığı ‘Çocuklar Duymasın’dan ayrılmış ve başka bir dizide rol almaya başlamıştı. Önceki gün Nişantaşı’nda kız arkadaşı ile görüntülenen Furkan Kızılay, diziden kendi isteğiyle ayrıldığını belirtti.

“KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM”

Furkan Kızılay “Dizinin yapımcısıyla halen samimi şekilde görüşüyoruz” dedi. Kızılay, “Şu an başka bir dizide rol alıyorum, ‘Havuç’ rolü değil. Başka rolleri de oynayabileceğimi göstermek için diziden ayrılmak istedim” dedi.