İrem Derici'den Rihanna esprisi

Ödüller; medya, spor ve sanat dünyasından İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin seçtikleri isimlere verildi.

Ödül töreni, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin yeni kampüsü Gelişim Tower’da düzenlendi. Ödül alan isimlerden 'Yılın En İyi Kadın Sanatçısı' İrem Derici, üzerinde Rihanna resimli bir sweat ile salona geldi. Habercilere “Siz Rihanna'yı seversiniz ama cenazenize İrem Derici gelecek" esprisi yaptı.

'Yılın en iyi Erkek Sanatçısı' Ödülü Murat Boz’a verildi. İş programı nedeniyle ödülünü kardeşi ve menajeri Ali Boz aldı. Ödüller sahiplerine İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli tarafından verildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, ödül töreninin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gayretli, “24 bin öğrencimizin kendi branşlarında duayen olan isimleri seçmesiyle 7’inci Medya Ödül Töreni gerçekleşti. Medya ödülleri okulumuz açısından çok önemli bir yere sahip. Kendi alanlarında uzman olan kişilerin okulumuza gelmeleri, öğrencilerimizin duayenlerle birlikte olması büyük önem taşıyor. Böyle buluşmalara çok önem veriyoruz. Öğrencilerimizi motive etmek, gelecek yıllarda başarılarına katkıda bulunmak amacıyla böyle bir tören düzenliyoruz ve her sene böyle bir faaliyet gerçekleştireceğiz” dedi.