Galada skandal! Salonda seviştiler...

Kaybedenler Kulübü Yolda'nın galası geçtiğimiz günlere yapılmıştı. Gecenin perde arkasını Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu bugünkü yazısında kalema aldı.

İşte, o yazı:

"Galadaki Fırtına!

“Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin galasına Yiğit Özşener, Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu’nun zil zurna sarhoş gelmesini “yaptığınız işe saygınız olsun” diyerek eleştirmiştim.

Onur Baştürk ve bazı arkadaşlar ‘filmin konseptine uygun olmuş’ diyerek bana katılmadıklarını açıkladı.

‘Filmin konseptine uygun’ ne demek arkadaşlar, filmde kafalar bi’ dünya diye galada da mı öyle olmak lazım?Galadaki tek olay bu değilmiş ama...

Film gösterimi sırasında bir büyük skandala da oyuncu Kerem Fırtına imza atmış.



O da alkollü müydü bilinmiyor ama film gösterimi başlamadan bir arkadaşlarının yanındaki kadının ayağına basmış yanlışlıkla.

Özür diledikten sonra da yanına oturmuş.

Ne olduysa da ondan sonra olmuş zaten...

Bu tanışma, film gösterimi sırasında hızlı bir arkadaşlığa dönüşmüş, öpüşmeye başlamışlar salonun ortasında.

Daha da ötesi var."

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