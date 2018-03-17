Milliyet'den Sercan Kısmet'e verdiği röportajda Gonca Vuslateri, kuralı bozmayarak, ‘Düğüm Salonu’ filmi için de gelinlik giydi. Neredeyse her projesinde bu ritüeli gerçekleştiren oyuncu, “Modacıları ve terzileri ezberledim. Bu durum projelerimin totemi oldu” diyor. Vuslateri’yle projelerini konuştuk.

- Senaryoyu okurken, sizi çeken ne oldu?

Ritmini sevdim. Şahin Irmak, senaryoyu en ince detayına kadar yazmış.



- Canlandırdığınız Buse karakteri nasıl biri?

Bazı gelinler düğünle evlenir, bazıları ise damatla... Benim karakterimde tam olarak bunu göreceğiz. ‘Kim ne kadar altın taktı?’ ve ‘Düğünde insanlar neler yapıyor?’ gibi şeyleri düşündüğü için, evleneceği adamın suratındaki mutsuzluğu bile göremiyor.

- İki eski sevgili tesadüfen aynı yerde düğün yapıyor. Siz tesadüfe inanır mısınız?

Çok inanırım. Başıma bir şey geldiğinde, yaşanması gerekiyormuş diye açıklarım kendime... Böyle bir olay, Şahin’in arkadaşının başına gelmiş. Bizim hikayede tesadüfler var ama entrikalar da oluyor.

- Her projenizde gelinlik giyiyorsunuz...

Herhalde 11’inci defa giydim. Hayatında bu kadar gelinlik giymiş başka oyuncu var mı diye düşünüyorum. Modacıları ve terzileri ezberledim. ‘Tehlikeli Karım’ dizisinde de gelinlik giydim. Artık projelerimin totemi oldu.

- Komedi filmlerinin fazla olması, sizi tedirgin ediyor mu?

BKM, her sene 7-8 proje çıkaran bir yapım şirketi ve senaryo ekibi de çok sağlam. Oyuncu olarak, projeye güveniyorum. Komediden anlayan seyirciyiz. Espri yelpazemiz çok geniş. Prodüksiyonumuz ve senaryomuz genişledi.

- Hem dram hem de komedide oynuyorsunuz. Geçiş yaparken zorlanmıyor musunuz?

Çok zor oluyor. ‘Düğüm Salonu’ filmini çekerken, içimden kahkahalar çıktı. Nilgün Belgün’le anne-kızı oynadığımız için şanslıyım. Bazen her karakter, insanın içini açmıyor. Kazandığın paradan, yaşadığın hayata kadar iliklerine kadar mutsuz olmazsan, iliklerine kadar mutsuz bir kadını oynayamıyorsun. Zor meslek. Ama dirayetliyim, sekiz yaşından bu yana sektörün içindeyim. Televizyonda değil, sahnede pişen biriyim.

‘Kalbimin hızlı attığı zamanlar’

- Oyunculukta unutamadığınız bir sahne oldu mu?

İlk dizi projem, ‘Canım Ailem’ ... Uğur Yücel’in karşısında ağlama sahnem vardı. Onunla oynamanın sevincinden, sahnede çok heyecanlanmıştım.

- ‘Tehlikeli Karım’ dizisinin çekimleri nasıl gidiyor?

Kalbimin çok hızlı attığı zamanlar. İyi bir şey çıksın diye çok çalışıyoruz.

- Çocuk oyunu yazdınız. Dizi ya da sinema filmi yazacak mısınız?

Nisan ayında sahnelenecek. Yoğunluktan o heyecanı yaşayamıyorum. Bu yaz bir film senaryosu yazacağım. Yaz sonu çekmeye başlayabiliriz. Güzel bir iş çıkacak.

- Sosyal medyada ünlü isimlerin taklitlerini yaptığınız için sizden stand-up bekleniyor. Düşünüyor musunuz?

Bazı oyuncuların canlı yayın tutukluğu vardır. Aslında iyi bir canlı yayın konuşmacısı değilimdir. İlerleyen zamanlarda bu dediğime ne kadar sadık kalırım bilemem tabii.