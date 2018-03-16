11 Kadına mezar olan jetle ilgili 'Çukur' detayı

İran'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği TC-TRB kuyruk tescilli jetin, son zamanların reyting rekorları kıran dizisi "Çukur"un ilk bölümünde kullanıldığı ortaya çıktı.

ÇUKUR'UN İLK BÖLÜMÜNDE YER ALMIŞ

Airporthaber'in haberine göre, Başaran Holding'e ait MC Havacılık bünyesinde hizmet veren TC-TRB tescilli Challenger 604 tipi uçakla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Şarika'dan kalktıktan sonra İran hava sahası üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple düşen uçak, "Çukur"un ilk bölümünde yer almıştı.

UÇAĞIN İÇERİSİNDEKİ GÖRÜNTÜLER YER ALIYOR

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin, sevgilisini sürpriz olarak Paris'e götürdüğü sahnede görünen uçak, apronda özel misafirlerini bekliyor ve sonrasında uçağın içerisinden de görüntüler ekrana yansıyor.