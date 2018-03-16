Sevilen oyuncudan kötü haber!

Bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' programıyla adını duyuran sevilen oyuncu Ahmet Çevik geçirdiği talihsiz kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybetti.

Oyuncu Ahmet Çevik talihsiz bir kaza yaşadı. Dengesini kaybedip yere düşen Çevik, şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybetti. Acil ameliyata alınan ünlü oyuncuyu, ses sanatçısı Onur Akay, hastanede ziyaret etti.

45 yaşındaki tiyatrocunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Okay, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar" açıklamasında bulundu.