Didem Soydan tepki gösterdi: Çıplak değilim

Didem Soydan, katıldığı doğum günü partisinden çıkarken görüntü alan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kızan ünlü model, “Ben modelim ve işim bu. O fotoğrafta da çıplak değilim. İç çamaşırlarım var. Hiçbir tepki de almadım” dedi.