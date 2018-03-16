Didem Soydan, katıldığı doğum günü partisinden çıkarken görüntü alan muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla ilgili kendisine yöneltilen sorulara kızan ünlü model, “Ben modelim ve işim bu. O fotoğrafta da çıplak değilim. İç çamaşırlarım var. Hiçbir tepki de almadım” dedi.
16 Mart 2018 10:26
Didem Soydan tepki gösterdi: Çıplak değilim
Yurt dışında yaptığı başarılı işlerle dikkat çeken model Didem Soydan, Karaköy Mitte’de yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.
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