Oktay Kaynarca ve Şahan arasında 'rakı' atışması

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için Kadıköy’de bulunan bir mekanı seçti. Mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Oktay Kaynarca’nın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ise sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Gecede sosyal medya hesaplarından paylaşmak için fotoğraf çekilen oyuncuların masadaki içki bardaklarını gizledikleri, buz kovasını ise masada bıraktıkları görüldü. Oyuncuların bardaklarını sakladığını fark eden sosyal medya kullanıcıları kısa sürede onlarca mesaj yazdı.

Kaynarca'nın paylaşımı, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın esprilerinden de nasibini aldı... Instagram sayfasındaki hikayesinden Kaynarca'nın fotoğrafını paylaşan Gökbakar, fotoğrafın üzerine şu notu yazdı:

Kaynarca'dan ise Gökbakar'ın bu mesajına yanıt olarak şu paylaşım geldi: