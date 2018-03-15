Kezban Hatemi, üniversitede hocalığını yapan hukuk profesörü Hüseyin Hatemi’yle 46 yıldır süren evliliğini de programında anlattı. Peki Hülya Avşar konuğu Kezban Hatemi kimdir?

Kezban Hatemi 2 Kasım 1950 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ünlü hukuk profesörü Hüseyin Hatemi'nin eşidir. Nişantaşı Kız Lisesi'nde okudu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde mezun oldu. Aynı yıl onun hocalığını da yapmış olan Hüseyin Hatemi ileh hayatını birleştirdi. Darülaceze Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. Ayrıca serbest avukat olarak çalışmaktadır. Hrant Dink davasında Rakel Dink'in avukatlığını yapmıştır. Hatemi Katolik, Ortodoks ve Süryani cemaatlerinin kurumsal, Patrik Bartholomeos'un ise kişisel avukatıdır. Ayrıca 1995 yılında yayınlanan Elmanın Yarısı adlı televizyon programını yönetti. Bunun yanında pek çok uluslararası konferans ve sempozyumlara konuşmacı olarak katıldı.